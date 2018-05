Dannar Leitmaa

1. Saada aktiivsed taksojuhid pe***e – tead küll neid tüüpe, kes igas lennujaamas üritavad sulle kolm-viisteist korda kallimalt taksosõitu pähe määrida? No neid on Kiievist kõvasti. Tegelikult mine rahulikult terminalist välja, pööra paremat kätt ja leiad bussi.

2. Aga varu rahu, sest see kuradi buss maksab küll umbes kolm eurot, aga see venib ka korralikult. Aga kuna Tallinnast Kiievisse lend tuleb üsna vara hommikul, siis saad rahulikult bussis magada.



3. Kui oled jõudnud Kiievi Vaksalisse, siis seal tuleb tulla läbi suure hoone, et saada metroojaama. Enne seda üritavad sind hurmata kerjused, veteranid, kebabimüüjad, mingid patriootlikud käepaelavennad ja suvalised üheööliblikad. Kõnni neist mööda. Seal leiad samas ka kvartira sildiga naisi, kelle käest maksab küsida hinda. Kui te pole üksi, siis praeguses suures kaoses võib see olla üsna hea pakkumine.

4. Metroosse minnes ärge kartke suuri rahatähti. Mina kartsin. Kui ma Venemaal ülikoolis käisin, siis ma õppisin karjuvale klienditeenindajale vastu ütlema: „Spaikoino, tsõganka“ ehk „vait, mustlane“. Praegu on see lause muidugi rassistlik ja ma väga vabandan ja üleüldse, aga toona see töötas võimsalt. Ukraina pole enam kaua Venemaa ja siin ei saa metroomüüja üldse pahaseks, kui sa viie grivnase žetooni 200 eest ostad. Ta lihtsalt laob sulle raha lauale ja lähed.

5. Kuigi üldiselt tundub, et kõik on selleks ajaks kontrolli lahti lasknud, kuna see viis grivnat on napilt 12 senti.

6. Metroo on veidi roiskunud haisuga, aga meeleolukas reis, sest laskumine trepist on väga-väga pikk ja metroos olevad naised on ka kenad. Lisaks ei karju mingeid hulle, nagu juhtub Lääne-Euroopas. See polnud rassistlik vihje, vaid üldine.

7. Kui on vaja kuhugi minna, siis võtke uber. See on siin mega. Tellisin suvalisse kesklinna kohta, kus ei olnud aimugi, et mis see aadress olla võis, aga takso oli neli minutit hiljem kohal. Pärast üsna pikka sõitu Oboloni linnaossa, sain teada, et see kõik maksis 3,2 eurot.

8. Kui te jätate välja selle debiilse asja, et kõik hotellipidajad läksid lolliks ja hakkasid mõtlema, et 20 eurose toa eest saaks 3500, siis on Ukrainas hindadega kõik päris okei. Väga hea õlu baaris maksab endiselt maksimaalselt 1,5 eurot, imeline bors ribiga maksab 2,3 eurot. Siinkohal juhiks tähelepanu, et ka Eestis on mõned hotellid, kes on hinna UEFA Superliiga ajaks lakke ajanud. Ütlen siin kolm sõna Radisson, V*tt ja Olümpia. Kaks neist on hinna üles ajanud, ülejäänud üks on need teised.

9. Nagu ma rääkisin, siis toidud on imelised. Aga öömaju leiab ikka kuskilt. Sain öömaja Oboloni linnaossa (see oli siis metrooga mingi 45 minti, aga uberiga 3 eurot). Maja on vihane paneelikas, kus neljandal korrusel asub mu ühetoaline, aga väga vinge köögiga korter. Tualett on samas nii väike (või ma olen nii paksuks läinud, mis on ka tõsi, et mu põlved mahuvad uksest välja). See on vähemalt siiamaani 28 eurot päevas. Konditsioneer on olemas, poed on olemas ja lähedal on Oboloni järv.

10. Samas ma jäin lifti kinni, mis oli üsna naljakas, sest mõtlesin teha videot, et kuidas ma lähen nõukaaegsesse lifti, sest tegelikult polnud mul ju üldse vaja neljandale korrusele liftiga minna. Lõppes kõik sellega, et korraga kustusid liftis tuled ja ma seisin seal nagu töllakas, peksin nuppe ja mõtlesin, et midahekki. Õnneks vajutasin suvalise korruse nuppu ja pärast sööstsin trepist alla nagu Alberto Tomba.

11. Maja ees käib vinge sotsporno, sest õlu ja vein on siin nii odavad, et Ossinovski saaks ilmselt kreepsu. Õlu maksab odavaimal juhul 20 eurosenti, veini saab mingi kahe euro eest. Maitse poolest on täitsa hea, olen kuulnud, aga mitte maitsnud, kuna ma olen siin siiski tööl.

12. Kui sisse lülitada Tinder, siis on välismaa mees ääretult populaarne. On muidugi hästi palju naisterahvaid, kes kipuvad poseerima väga lühikese seelikuga, aga on ka selliseid, kes tunduvad täitsa toredad ja kellega võiks reaalselt kokku saada. Äkki homme?

13. Aa, ma pidin tegelikult kirjutama sellest, et täna on ka Naiste Meistrite liiga finaal, aga nüüd läks meelest ära. Selle akrediteerimisel midagi ei juhtunud. Käisid ja võtsid. Ei rahvast, ei tähelepanu. Oeh.