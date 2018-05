WTA Facebooki leheküljele postitati lühike videointervjuu Eesti tennise esinumbri Anett Kontaveitiga, kus eestlannalt uuriti, kas aastalõputurniirile jõudmine oleks tema jaoks suureks saavutuseks?

"Sinna jõudmine on kindlasti iga mängija unistuseks, sest me kõik loodame seda," sõnas Kontaveit videos. "See oleks kahtlemata eriline tunne, sest see ongi kõige-kõigem. Enam kõrgemale pole võimalik tõusta. Üritame kõik sinna jõuda."

Küll tõdes eestlanna, et pole turniiriga, kuhu pääsevad vaid maailma hooaja edetabeli kaheksa parimat, ülemäära kursis. "Ma ei tea liiga palju. Tean ainult seda, et see toimub Singapuris, kuid ma pole ise seal kunagi käinud. Võib-olla ainult lennujaamas."

"Hooaeg on meil päris pikk. Annan mängides endast väga palju ja olen äärmiselt emotsionaalne. Minu jaoks on väga tähtis oma head vormi, mida hetkel näitan, hooaja lõpuni hoida," sõnas ta lõpetuseks.

Tänavuse hooaja naiste maailma edetabelis, mis arvestab ainult selle kalendriaasta jooksul toimunud turniire, hoiab Kontaveit 16. kohta.