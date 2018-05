Iisraeli korvpalli meistriliiga teatas, et hooaeg on mängijate streigi tõttu läbi. Kuigi juuni on juba ukse ees, poldud Iisraelis veel play-off'i mängudega algust tehtud, pidamata oli isegi üks põhiturniiri voor.

"Mängijate puudumisel pole meil võimalik matše läbi viia," vahendas meistriliiga teadet portaal Eurohoops. Meistriliiga juhid istusid pallurite esindajatega ühise laua taha, aga kokkulepe jäi sündimata.

Mis siis mängijate ühendusele ei meeldi? Seni kehtis Iisraeli liigas reegel, mis kohustas klubisid igal hetkel platsil hoidma vähemalt kahte Iisraeli pallurit. Tulevast hooajast alates tahetakse reegleid pehmendada ja nii väheneks oluliselt kohalike pallurite mänguaeg. Väiksem nõudlus kahandaks ka nende palganumbrit.

Praegu pole veel selge, kuidas tänavuse hooaja meister selgitatakse. Põhiturniiri juhtisid Tel Avivi Maccabi ja Holoni Hapoel, mõlemal on 22 võitu ja 10 kaotust.