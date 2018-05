Homme on see käes. Kell 21.45 jooksevad Meistrite liiga finaalis Kiievis vutimurule Madridi Real ning Ragnar Klavani koduklubi Liverpool.

Suure mängu eel analüüsisid Õhtulehe stuudios vastasseisu ajakirjanik Siim Kera ning vutitreener Marko Pärnpuu. Kas viimasel kahel hooajal Meistrite liiga võitnud Madridi Realil on võiduks vajalikku motivatsiooni või on Liverpooli põlemine võimsam? Millised on Ragnar Klavani võimalused platsile pääsemiseks?



Muidugi ei puudu ka Anu Saagimi ennustusrubriik!



Vaata Pafi koefitsiente homseks õhtuks siit!