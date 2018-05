Reede hommikul algavast Tour of Estoniast (UCI 2.1) võtab osa üle 100 profiratturi 15 tiimist. Stardinimekirjade põhjal võib favoriidikoorma langetada Eesti koondise õlgadele.

Kuuendat korda peetavale Eestimaa velotuurile tuleb Eesti koondis järgmises koosseisus: Rein Taaramäe, Alo Jakin, Karl Patrick Lauk, Risto Raid, Gert Jõeäär, Norman Vahtra ja Karl-Arnold Vendelin.

Esimest korda on Tour of Estonia stardijoonel Rein Taaramäe, kes igapäevaselt teenib leiba Direct Energie pro-kontinentaaltiimis. „Tunnen et vorm on hea, aga ülemäära enesekindel ei ole. Olen mägedekäigu sisse lükanud, võimsust on seetõttu mingil määral vähem, kuna kaal on mõne kilo võrra väiksem. See võib siin kätte maksta,“ ütles Taaramäe võistluseelsel pressikonverentsil.