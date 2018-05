Kohe mängu algusest oli näha, kellel on võitu täna rohkem vaja. Tartlased alustasid hea energiaga ning kuigi kalevlased said väikse algedu, võitsid avaveerandi võõrustajad 24:20.

Hulgaliselt viskekohti leidnud ja hästi tabanud Tartu mehed hoidsid mänguohje ning tundus, et Kalev on kaitses lõpuks enam-vähem pidama saadud. Külalised panid aga grammi võrra kaitses juurde ning sellest piisas, et poolajaks mänguseis enamvähem tasa (45:44 Tartule) hoida.