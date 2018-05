Kalev/Cramo Eesti meistriks tüürinud peatreener Donaldas Kairys ütles pärast neljandat korda Tartu Ülikooli alistamist, et teadis kogu aeg, kui hästi Kalevi mängijad punkte visata oskavad.

"Tunnen ennast suurepäraselt! See oli suurepärane võit, aga viimane mäng oli neist neljast kõige raskem. Tartu mängis oma parima mängu ja tekitas meile korvi all keerulisi olukordi. Hea, et suutsime lõpus kaitse korda saada. Olen poiste üle väga uhke," rääkis leedulane.

Kalev viskas neljas finaalmängus vastavalt 98, 103, 102 ja 99 punkti. Suured skoorid polnud midagi üllatavat, sest kõrgeid skoore näidati ka tasemelt tugevamas Ühisliigas.