Pühapäeval algab Pariisis Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste põhiturniir ning nagu viimasel ajal tavaks, pole võimalik üht või paari favoriiti välja tuua. Soosikuid on mustmiljon, täpsemalt ehk kümmekond. Ning nende sekka saab asetada ka Anett Kontaveiti.

Oleme viimaste aastate jooksul korduvalt kirjutanud, et naistetennise tipp on muutunud ülimalt ühtlaseks ning esisajas võivad enam-vähem kõik võita kõiki. Suure slämmi turniiril esikoha teenimiseks tuleb siiski püsida vormis kaks nädalat järjest ning võita seitse mängu. See sõelub ikkagi terad sõkalde seast välja.

Soosikute väljatoomisel tuleb vaadata tänavusel liivaväljakutehooajal toimunut. Enam-vähem kõigi tippude osavõtul on mängitud kolm suuremat võistlust: Stuttgartis, Madridis ja Roomas. Ning Kontaveit oli kõigi nende kolme peale kokku üks stabiilsemaid: ta jõudis Saksamaal ja Itaalias poolfinaali ning vaid Hispaanias pidi leppima kaheksandikfinaaliga. Ent nii seal kui ka kahel ülejäänud juhul jäi ta kõva võitluse järel alla turniiri tulevasele võitjale (Stuttgartis Karolina Pliškovale, Madridis Petra Kvitovale, Roomas Elina Svitolinale).