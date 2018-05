Kalev/Cramo meistritiitli võidu üle paistis kõige enam elevil olevat Isaiah Briscoe, kes oma esimese profiautasu üle siiralt säras.

"Olen lihtsalt õnnelik," sõnas Briscoe alustuseks. "On olnud väga pikk aasta, olen pidanud palju pingutama. Oline esimest korda oma kodust ka perekonnast eemal. Olen rõõmus, et minu esimene profihooaeg sai positiivse lõpu."

Mis finaalseerias võidu tõi? "Kaitsemäng," vastas ameeriklane. "Teadsime, et Tartul on head viskajad, pidime nende elu raskeks tegema. Usun, et saime enam-vähem hakkama. Aga kiidaks ka Tartut, nad on hea tiim."

Briscoe tunnistab, et tal on juba laual ka mitmeid häid pakkumisi. "Aga kõigepealt üritan NBAsse saada, enne kui siia (Euroopasse) tagasi tulen. Üritan suvega NBA klubiga kokkuleppele saada. Kui see ei õnnestu, võib kõike juhtuda. Kõik on jumala kätes," muljetas ta.

Kuidas sai kõigest 22aastane ameeriklane hakkama karmi käega Donaldas Kairyse käe all? "Ta on suurepärane treener," alustas Briscoe ning lisas: "Ta on küll karm kutt, aga ta hoolib oma mängijatest ja ajab asja südamega, karm armastus!"