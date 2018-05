Täna 94 aastat tagasi oli ajalooline päev: Eesti jalgpallikoondis võistles Pariisi OMil, kus kaotas 0:1 USAle.

94 YEARS AGO: On 25 May 1924 Estonia competed at the Olympic Games in Paris. The historic match against USA ended with a narrow 0:1 defeat. #retro #eestikoondis #südamejapalliga pic.twitter.com/of4mBOwBBU