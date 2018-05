Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) kahevõistluse alakomitee langetas hiljutisel FISi kongressil mitu põhimõttelist otsust.

Esiteks, ühisstart (esmalt suusatamine, seejärel hüpped) naaseb MK-sarja, kuid esiti vaid Lillehammeri tuuri osana. See tähendab, et esimesel päeval on kavas üks hüpe + 5 km suusatamist ning teisel ühisstardist 10 km, mille 50 paremat kvalifitseeruvad ühte suusahüppevooru.

Viimati sõideti MK-tasemel ühisstarti hooajal 2008/09.