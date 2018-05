Senegalist pärit FC Liverpooli ääreründaja Sadio Mane (26) saatis kodukülla Bambalisse 300 Liverpooli särki, et sealsetel fännidel oleks, mida homse Meistrite liiga finaali ajal kanda.

Seejuures saadab ta palavad tervitused ühele vanale sõbrale, kellega vaadati 13 aastat tagasi legendaarset Meistrite liiga finaali, kus Liverpool tuli AC Milani vastu 0:3 kaotusseisust välja ja võitis lõppeks penaltiseerias.

"See on kustumatu mälestus," alustab Mane. "Mäletan, et vaatasin seda oma suure sõbraga, kes läks 0:3 seisul pööraseks ja jooksis minema. Ta naasis pärast lõpuvilet ega uskunud oma silmi. Tegelikult ei suuda ta seda tulemust tänase peävani uskuda."

"Rääkisin temaga eile (üleeile - toim.) Ta on suur Liverpooli fänn, kes elab endiselt Senegalis. Ta palus mul sel korral mitte 0:3 taha jääda."

Mane jätkab: "Külas on 2000 inimest ning keegi ei kavatse finaalipäeval töötada. Mu ema ja onu elavad ikka Bambalis. Lähen sinna pärast MMi ja loodetavasti saan kõigile Meistrite liiga kuldmedalit näidata."