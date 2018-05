Vormelipiloot Daniel Ricciardo (Red Bull) püstitas eile Monaco GP vabatreeningul tänavaringaja uue rekordi – 1.11,841.

Varem pole mitte keegi Monaco kitsastel tänavatel üht ringi alla 1.12 läbinud (vt allpool videot, mis istutab vaataja tolleks ringiks Ricciardo esitiivale).

