Mõni päev tagasi teatasid meediaväljaanded, et jalgpallilegend Ronaldinho hakkab abielluma ja mitte ühe, vaid lausa kahe naisega! Nüüd on 38aastane jalgpallur need kuuldused ümber lükanud, vahendab Mirror.

Väidetavalt pidi Ronaldinho augustis abielluma oma kahe kallima – Priscilla Coelho ja Beatriz Souzaga , kellega ta juba detsembrist harmooniliselt koos elavat.

"Ma ei hakka abielluma, see on suurim vale," ütles Ronaldinho meediale, kui temalt selle kohta küsiti.