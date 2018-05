Liverpooli suurim viga oleks Reali kartma hakata ja endale mitteomaselt kaitsesse tõmbuda. Esiteks on Zinedine Zidane'i meeskond säärast tüüpi vastastega harjunud. Teiseks, elu on näidanud, et Real lööb oma värava(d) niikuinii ära. Viimati jäi kuninglik klubi kuivale veebruari lõpus koduliigas Espanyoli vastu. Kogu hooaja jooksul on Realil jäänud värav löömata kuues mängus. Kõikide sarjade peale kokku...

Liverpooli (ootamatu) edu kaks peamist iseloomujoont on kõrge pressing ja nõelteravad vasturünnakud. Inglise klubi peatreener Jürgen Klopp märkis nädala alul õigesti, et meeskond peab mängima Reali vastu sama julgelt nagu eelmistes ringides AS Roma ja Manchester City vastu.

On lootust, et tänavune Meistrite liiga finaal kujuneb äärmiselt nauditavaks tulevärgiks, sest nii tiitlikaitsja Madridi Real kui ka Liverpool armastavad rünnata. Õhtuleht lahkab mõningaid taktikalisi nüansse, mis võivad täna Kiievis otsustavaks saada.

Reali peamine rünnakuplaan kätkeb endas vastase väljakukolmandiku rohket mehitamist eesmärgiga, et vastane vajuks suurte jõududega (7-8 meest) oma trahvikasti või selle lähistele. Selleks tõusevad äärekaitsjad Marcelo ja Daniel Carvajal (või tema asendaja) ääreründaja positsioonile ning ääred (finaalis eeldatavasti Cristiano Ronaldo ja Gareth Bale) koonduvad koos tipuründajaga keskele. Seega moodustub Realil sõltuvalt olukorrast nelja- või viiemeheline ründeliin.

Reali asetus ründefaasis.

Kuivõrd vastase põhiaur läheb palliga mängija ja karistusalas võimalust noolivate meeste valvamisele, tekib poolkaitsjatel Toni Kroosil ja Luka Modricil tihtipeale 25-35 meetri kaugusel vastase väravast lubamatult palju ruumi. Uskuge, need mehed on seda varmad ära karistama nii pealelöögi kui ka otsustava sööduga.

Niisiis, milline võiks olla Liverpooli vasturelv? Esmajoones muidugi kuulus gegenpressing, et palliga mängijal kõikvõimalikud sööduliinid ära lõigata ja mänguvahend kohe endale tagasi võita. Ent olgem ausad, pressing ei õnnestu alati, nii et Realil tekib 90 minuti jooksul küllalt võimalusi oma rünnakut ehitada.

Kõlab ehk avantüristlikult, aga Klopp peaks Reali rünnaku ajal oma kaitse- ja poolkaitseliini vahe suuremaks kamandama. Eesmärk? Sundida Kroos ja Modric taganema, kui nad ei soovi just surve alla söötu saada. Praktikas näeks see ilmselt välja nii, et James Milner ja Sadio Mane abistavad küljejoone lähistel oma äärekaitsjaid ning keskmiste meeste Jordan Hendersoni ja Georginio Wijnaldumi ülesandeks jääb Kroosi ja Modrici nullimine.

Liverpooli asetus kaitsefaasis.

Kuidas valvata Salah'd?

12kordse Euroopa meistri rünnakutugevus on aga otseses seoses nende kaitsenõrkusega. Jah, loomulikult käib jutt uitavate äärekaitsjate, eriti Marcelo, selja taha jäävast tühimikust. Kuidas seda täita? Kas panna brasiillasele päitsed pähe? Mõtteainet Zidane'il jagub.

Olukorda ei tee lihtsamaks, et Reali vasakkaitsja Marcelo vastas hullab egiptlane Mohamed Salah (tänavu 46 väravat 54 mängust), kes limpsab niisuguste tühjade jooksutsoonide peale maialt keelt nagu näljane koer lihapoe akna taga. Kui Salah pääseb äärelt vabalt lippama, siis on pahandus majas. Manchester City ja AS Roma teavad hästi, millest jutt.

Enamasti jätab Real positsioonirünnaku ajal tagalasse vaid kaks keskkaitsjat: Sergio Ramose ja Raphael Varane'i. Kui kõrvutada seda Liverpooli kaitsetaktikaga – Salah ja Roberto Firmino jäävad kahekesi keskjoone kanti ooterežiimile –, nähtub selge oht: niipea kui Firmino laskub pisut madalamale palli küsima (mis on tavapärane praktika), annab Ramos kiusatusele järele, hülgab oma positsiooni ja järgneb Firminole. Probleem peitub selles, et Ramos on vasakpoolne ehk Salah'le lähem keskkaitsja. See tähendab, et egiptlane võib kohati jääda ihuüksi.

Tekib õigustatud küsimus, miks hoopis Varane ei lähe Firminot survestama? Põhjus lihtne: prantslase loomuses on oma positsiooni hoidmine, Ramose hing ihkab aga seiklusi (ja sekeldusi). Nii lihtsalt on.

Siinkohal tundub Zidane'i vaatevinklist parim variant lõigata rünnakult ära hoopis keskpoolkaitsja Casemiro ja käsutada tema Firminot valvama. Sel juhul saaks Ramos hoida silma peal Salah'l ja Varane olla valmis Mane või kellegi teise tõusuks mööda Liverpooli vasakut äärt.