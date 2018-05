Citroeni rallimeeskonnast minema löödud Kris Meeke'i asendab Sardiinia rallil norralane Mads Östberg.

"Algselt pidin olema Sardiinias kolmas sõitja, kuid nüüd võtan üle Meeke'i koha," lausus Östberg Norra rahvusringhäälingule. "Seejärel vaatame, mis edasi saab."

Meeke'ile töökoha maksnud Portugali ralli avarii kohta sõnas Östberg järgmist: "See on üks ekstreemsemaid, mida oma karjääri jooksul näinud olen. Seega on otsus arusaadav."

Östberg on senisest kuuest rallist osalenud kahel: nii Rootsis kui ka Portugalis finišeeris ta kuuendana.