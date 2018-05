Liverpooli jalgpalliklubi keskkaitsja Ragnar Klavan näitas oma Instagrami storys erilisi putsasid, mida ta kannab homses Meistrite liiga finaalis Madridi Reali vastu.

Tegu on Nike Mercuriali jalavarjudega, millele on trükitud kiri "Kyiv 26 May 2018".

Ragnar Klavani uued putsad. (Instagram / @ragnar.klavan17)

Liverpooli ja Madridi Reali mäng algab laupäeval kell 21.45.