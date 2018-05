Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets ütles, et Rootsi on võimas ja hea rünnaku ja serviga võistkond. "Lisaks Haagile on seal korralikku rünnakujõudu veel, õed Alexandra ja Rebecka Lazicid näiteks. Üldiselt on Rootsi pikk ja võimas, kes ründab vingelt. Vaid sidemängija on neil lühike ja seda peame püüdma ära kasutada, et tema blokk väga kõrge ei ole. Vastuvõtt on neil kehvem ja seetõttu tuleb meil oma servi hästi lüüa ja iga palli pärast lõpuni võidelda," sõnas peatreener.

Laupäeval, 26. mail peavad kolmandad mängud Euroopa liigas Eesti võrkpalli rahvuskoondised, kui Rakveres kohtutakse Rootsi mees- ja naiskonnaga. Mõlemad Eesti võistkonnad on näidanud head minekut, naiskond jätkab Hõbeliigat täiseduga, meeskond on võitmatuna püsinud Kuldliigas. Naiste mäng algab Rakvere spordihallis kell 17.00 (otsepilt Postimehes), meeste mäng kell 20.00 (otsepilt Kanal12 ja Postimehes).

"Kui viimati nendega mängisime, siis oli Polina Bratuhhina-Pitou see, kes meid vedas ja ma loodan, et ka homme leiduvad mängijad, kes suudavad naiskonna emotsiooniga käima tõmmata," lisas juhendaja.

Rootsi naiskonna juhendaja Guillermo Gallardo ütles, et ootab tõsist võitlust. "Oleme siiani hästi mänginud, ent Eestil on korralikul tasemel naiskond ja ootan tõsist mängu," sõnas Gallardo.

Naiskonna koosseis mänguks Rootsiga: Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Marje Rosenblatt, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor.

Alagruppides mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, kahe grupi peale neli paremat naiskonda pääsevad Final Four turniirile ja liiga võitja tõuseb järgmiseks aastaks Euroopa Kuldliigasse. Rootsi on korraldajana juba koha finaalturniirile taganud, seega on meie alagrupis veel saadaval üks pilet.

Meeskond loodab võidusoonel jätkata

Rahvusmeeskond mängis viimati rootslastega 2015. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiri raames ja tookord sai Eesti 3:1 ja 3:0 võidud ning tagas tänu sellele pääsu finaalturniirile. Praegu on Rootsi ridadest puudu võimas diagonaalründaja Marcus Nilsson.

Eesti meeskonna peatreener Gheorghe Crețu ütles mängu eel, et Rootsi vastu peab serv hästi õnnestuma. „Siis suudame nad surve alla panna. Rootsi on kaitses korralikul tasemel ja mängib väga võitluslikult ja nende esitused on mäng-mängult paranenud. Oleme vaatamata kahele võidule äärmiselt fokusseeritud,“ sõnas Crețu.

Rootsi juhendaja Johan Isacsson kommenteeris homset matši järgmiselt: „Oleme Rakveres varem mänginud ja loodan, et tuleb täismaja. Kahe esimese kohtumisega ma rahule ei jää, aga loodan, et suudame oma esitust parandada. Eesti rünnak ja serv on väga võimsad ning peame oma vastuvõtu ja bloki-kaitse hästi tööle saama, kui tahame edu saavutada.“

Eesti koondise koosseis mänguks Rootsiga: Kert Toobal, Andres Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Henri Treial, Mart Naaber, Andri Aganits, Timo Tammemaa, Karli Allik, Robert Täht, Kristo Kollo, Rauno Tamme, Silver Maar, Rait Rikberg.