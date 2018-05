"Imelik, et inimesed arvavad, et Zidane'il pole taktikalist tarkust. Sama räägitakse ka minu kohta. Päris kummaline, et me ei tea kumbki jalgpallist midagi, aga jagame nüüd omavahel Meistrite liiga tiitli! Minu arust on ta läbi aegade viie parema jalgpalluri seas ja nüüd on tal võimalus treenerina võita kolmas järjestikune Meistrite liiga tiitel. Ja ta on Reali eesotsas olnud vähem kui mina Liverpoolis!"

Kloppilt küsiti arvamust homse finaalivastase Madridi Reali juhendaja Zinedine Zidane'i kohta, kelle kohta räägitakse, et ta pole just suurim taktikaline geenius.

Kohtumise eel on lõputult räägitud, et kahel viimasel aastal Meistrite liiga võitnud Reali aitavad kogemused, mida Liverpoolil pole. Kloppi sõnul pööratakse sellele asjaolule liiga palju tähelepanu.

"Real on on sekund enne mängu algust enesekindlam, aga see ei loe midagi, sest siis mäng ju ei lõppe, vaid alles algab. Nad ei ole meie vastu mänginud. Ma ei usu, et see on tõsi, aga just meie oleme see meeskond, kes lõi enne finaali jõudmist kõige enam väravaid. Kogemus on oluline, aga mängu ajal ei loe see väga palju," arutles ta.

Kuidas on Klopp mängijatelt viimastel nädalatel pingeid maha võtnud? "Mul pole selleks vajadust, sest neil pole midagi kaotada. Kui koostööd alustasime, leppisime kokku, et mina vastutan kaotuste eest ja nemad kõige muu eest. Mängijad on kindlasti enne kohtumise algust närvis ja see on normaalne. Aga platsile minnes tuleb teha täpselt samu asju, mida tavaliselt. Sööta, lüüa, tsenderdada ja kui vaja, siis isegi käärlööke üritada."

ESPNi ajakirjanik avaldas avamust, et Reali suur eelis Liverpooli ees on pingimängijate kvaliteet. Klopp sellega nõus polnud. "Meil on pingil suurepärane kvaliteet ja võib öelda,et meil kasutada on viimaste kuude parim pink, mis meil olnud on. Pole mõtet võrrelda Reali häid asju meie heade asjadega. Oleme nii värsked kui vähegi võimalik, meil pole sellega mingeid probleeme," rääkis sakslane.

***

Jaanuaris meeskonnaga liitunud Van Dijkilt küsiti, kas 2005. aasta Meistrite liiga finaali teise poolaja vaatamine võiks mängijatele anda lisamotivatsiooni. Liverpool kaotas toona AC Milanile avapoolaja 0:3, aga viis mängu lisaajani ja võitis penaltiseerias.

"Meil pole vaja mingit lisamotivatsiooni. Paljud mängijad ei saa öelda, et nad on nii võimsas mängus kaasa teinud. Nüüd oleme siin ja anname endast parime, et hea tulemusega naasta," vastas hollandlane.

Liverpooli ja Madridi Reali mäng algab homme kell 21.45.

Pressikonverents täispikkuses: