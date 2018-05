Jalgratturite hooaja esimese suurtuuri Giro d'Italia 19. etapil toimus võimuvahetus. Seni üldarvestuses neljandal kohal olnud Chris Froome (Sky) edestas kõiki konkurente vähemalt kolme minutiga ja astus tuuri juhtima.

Mitme ränga tõusuga 184 km pikkune etapp viis ratturid Venaria Realest Bardonecchiasse. Esimesena pärale jõudnud Froome edestas täpselt kolme minutiga Ecuadori ratturit Richard Carapazi (Movistar), kolmanda koha saanud prantslane Thibaut Pinot (FDJ) kaotas 3.07.

19. etappi liidrina alustanud Simon Yates (Mitchelton-Scott) põrus täielikult ja sai alles 79. koha (+38.51). Tiitlikaitsja Tom Dumoulin (Sunweb) sai täna viienda koha (+3.23) ja säilitas kokkuvõttes teise koha (+0.40). Kolmandaks tõusis Pinot, aga tema jääb neli korda Tour de France'i võitnud Froome'ile alla juba 4.17.

Lõplikud jõujooned pannakse paika homme peetaval 214 km pikkusel eelviimasel etapil, kus ronitakse kolme esimese kategooria tõusu otsa. Pühapäevane viimane etapp sõidetakse Roomas ja sileda profiili tõttu seal üldarvestuses muutusi oodata ei ole.

What a performance from Chris Froome to win Stage 19 of the Giro d'Italia and take the overall lead. Here were his numbers ⚡️



- Distance: 184km

- Time: 5h12m

- Speed: 35.3km/h

- Top speed: 84.9km/h #FeelTheBurn #Giro #Giro101 pic.twitter.com/LhWTpyzx1U