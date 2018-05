Venemaa kõrged spordiametnikud kinnitasid Maailma Antidopinguagentuurile (WADA) saadetud kirjas, et riigis toimus süstemaatiline dopingupettus. Tegemist oli nii ootamatu avaldusega, et WADA presidendi Craig Reedie sõnul on tegu läbimurdelise sündmusega. "Esimene mulje on, et Venemaa on jõudmas lähemale vea tunnistamisele. Loodetavasti muudab see senist asjade käiku," ütles Reedie tänasel pressikonverentsil, vahendas uudisteagentuur AFP. Pöördumisele kirjutasid alla Vene spordiminister Pavel Kolobkov, sealse olümpiakomitee president Aleksandr Žukov ja paraolümpiakomitee president Vladimir Lukin. Kiri saadeti lisaks WADA-le ka rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) presidendile Thomas Bachile ja rahvusvahelise paraolümpiakomitee juhile Andrew Parsonile.

Venelased väitsid, et praegused juhid pole dopingumanipulatsioonidega kuidagi seotud. "Kinnitame, et süstemaatilise dopinguskeemi operatsiooniga seotud inimeste vastu on tehtud kindlad sammud. Oleme taganud, et need inimesed ei oma enam Venemaa dopingutõrjes mingit rolli või mõju."

Venemaa spordiametnike suur eesmärk on, et WADA tunnustaks taas kohalikku antidopinguorganisatsiooni (RUSADA). Seni oli täitmata veel kaks tingimust: 1) nõustuda nn McLareni raporti järeldusega, et Venemaal toimus 2014. aasta Sotši taliolümpia ajal ja eel süstemaatiline dopingupettus, 2) lasta WADA-l inspekteerida Moskva antidopingulaborit. Esimene tingimus on viimase kirjaga sisuliselt täidetud, teisega pole venelased seni nõus olnud.