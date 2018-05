Ukraina odavusmajutajad on igati toredad inimesed ja sa saad nende eluloo teada kõigest 15 minutiga.

Kiievis on paneelmajad hiigelsuured. Kui sulle öeldakse, et tule selle maja juurde ja otsi kindlat trepikoda, siis võid arvestada, et sa otsid seda tükk aega, kuna uksi on lihtsalt nii palju.

Maria oli üks nendest, kes pakkus üüratute hotellihindade tõttu enda kodu. Või siis õigemini tuba. Maria on veidi üle 20-aastane kena neiu, kes töötavat raamatupidajana. Aga et tema juures öömaja saada, siis selleks peab taaskord üle elama ukrainlaste külalislahkuse.