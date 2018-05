Eesti meeste tennise esireket Jürgen Zopp (ATP 138.) kaotas eile Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste kolmandas kvalifikatsiooniringis USA esindajale Denis Kudlale (ATP 114.), aga täna selgus, et eestlane saab siiski nn õnneliku kaotajana põhiturniirile.

Zoppi esimese ringi vastane on ameeriklane Jack Sock (ATP 15.), mäng peetakse ilmselt esmaspäeval.

Not on the official drawsheets yet, but on several monitors here, so here goes:#RG18 men's QUALIFIERS/LL placed:



ZOPP(LL)-Sock

Basic-PAVLASEK

Lopez-STAKHOVSKY(LL)

HURKACZ-Sandgren

Sela-YMER

POLANSKY(LL)-Herbert

Thompson-RUUD

KLIZAN-Djere

Kyrgios-TOMIC

Delbonis-BELLUCCI...