2016. aasta detsembris tungiti sisse tipptennisist Petra Kvitova majja ning kurjategija pussitas vargusele peale sattunud tšehhitari vasakusse kätte, põhjustades tõsiseid vigastusi. Poolteist aastat pärast rünnakut on politsei vahistanud mehe, kes on kahtlustuse kohaselt rünnakuga seotud.

Samas tuleb toonitada, et Tšehhi ametivõimud pole öelnud, kas kinnipeetud 54aastast meest kahtlustatakse Kvitova pussitamises või milline võis tema roll rünnakus olla.

Prantsusmaa lahtisteks valmistuv Kvitova tunnistas, et kahtlusaluse arreteerimine valmistab talle rõõmu, ent ta mõistab suurepäraselt, et lugu pole veel lõppenud. "Kõige õnnelikum olen siis, kui see saaga läbi on," ütles ta.