Paljudele rallisõpradele peamiselt ralliraadiost tuntud Colin Clark ei usu, et Kris Meeke'i ja Paul Nagle'i vallandamise taga on vaid Citroeni MM-sarja tiimi pealik Pierre Budar.

"See oli kindlasti ühine otsus, aga selgelt tulid juhised kõrgemalt poolt ehk härra Tavareselt ja proua Jacksonilt. Nemad on minu arvates relva laadinud, päästikule vajutanud ning Meeke'i tiimist välja tulistanud," ütleb Clark.

Kes aga on härra Tavares ja proua Jackson? Viimane on Citroeni tegevjuht Linda Jackson, esimene aga kontserni PSA - kelle omandusse kuulub ka Citroen - juht Carlos Tavares.

Clarkil on väga kahju, et Meeke ja Nagle MM-sarjast sedavõrd ootamatult lendasid ning žurnalist ei salga, et ülikiiretel iirlastel on maruraske MM-sarja tagasi tulla.