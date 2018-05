Jalgpalli Meistrite liiga finaaliks valmistuva Liverpooli tähtmängija Mohamed Salah on moslem ning kuigi islamiusulised peavad praegu ramadaani, on Liverpooli füsioterapeudid avaldanud, et finaalipäeval Salah ei paastu. Ta ei paastunud ka eile.

Ramadaan algas eelmisel nädalal ning lõpeb juuni keskel. Püha ajal islamiusulised muuhulgas paastuvad ehk hoiduvad toidust, joogist, tubakast ja seksuaalsetest naudingutest koidust loojanguni.

Ehkki paastumine on moslemitele kohustuslik, pole ilmselt palju neid, kes Salahile paastumisest hoidumist pahaks paneksid. On ju egiptlane islamimaades tohutult populaarne, pealegist pole ta paastumist pooleli jätnud viitsimatuse tõttu.