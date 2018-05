Madridi Reali superstaar Cristiano Ronaldo ja tiimi peatreener Zinedine Zidane võivad tänase jalgpalli Meistrite liiga finaali võiduga tõusta ajalooannaalides tõeliste suurnimede kõrvale.

Nimelt võib portugallasest ründajast saada Alfredo Di Stefano kõrval teine mängija, kes on võitnud viis Meistrite liiga või selle eelkäija trofeed. Zidane'ist võib saada aga kolmas treener Bob Paisley ja Carlo Ancelotti kõrval, kes on juhendajana võitnud Meistrite liiga või selle eelkäija kolm korda.

Prantslasest juhendaja saavutus oleks sedavõrd uhkem, et ta on Madridi kuningliku klubi eesotsas olnud kõigest kaks ja pool hooaega. Muide, tegevtreeneritest on Zidane'i kõrval kaks Meistrite liigat võitnud Pep Guardiola, Jose Mourinho ja Jupp Heynckes.

Mõistagi võib ajalugu teha ka Real ise. Kui mullu sai satsist esimene klubi, kes on suutnud Meistrite liiga trofeed kaitsta, siis tänavu võib neist saada esimene tiim, kes on võitnud kolm järjestikust finaali.

Meistrite liiga finaal Reali ja Liverpooli vahel algab täna Ukraina pealinnas Kiievis kell 21.45.