Iga Meistrite liiga finaali puhul antakse 116-leheküljeline ajakiri, kus saavad tähelepanu finalistid, korraldajalinn ja vanad legendid. Ka seekordse finaali puhul anti välja kümmekond eurot maksev ajakiri, kus mainitud saab ka meie Ragnar Klavan.

Tõsi, varumängijana peab Klavan leppima mõnevõrra tagasihoidlikuma tähelepanuga. Pikad intervjuud leiab ajakirjas Mo Salah'ga, Jordan Hendersoni ja Jürgen Kloppiga. Mõnevõrra väiksemalt saab sõna ka Roberto Firmino. Teistele mängijatele on tähelepanu mõnevõrra vähem.

Klavani kohta leiab info ajakirja keskel Liverpooli mängijate lühiprofiilide seas. Klavani kohta kirjutatakse, et tegu on väga kogenud mängijaga, kes on Eesti koondist esindanud üle 100 korra ja antakse lühike ülevaade mehe esimesest tiitlist FC Flora särgis kuni AZ Alkmaari ja Augsburgini välja. Lisaks iseloomustatakse Klavanit kui tugevat ja usaldusväärset mängijat.