Meistrite liiga finaalmängule eelneb mitu päeva kestev peomeeleolu linna tuiksoonel - Kiievis Maidani väljakuga külgneval Krezhacyki tänaval. Kell 11 uksed avava fänniala ette koguneb sadu inimesi juba paarkümmend minutit enne peo algust. Nagu ikka üritatakse linna saabunud fännide peomeeleolu ka kohalike poolt rahalisse väärtusesse ümber vahetada. Raha eest võib teha peotänaval peaaegu kõike - poseerida koos väikeste pärdikute või tuvidega, soetada traadist varre otsas olevaid roose ja kui väga hingele midagi vaja on, siis kummalisel kombel on üritust saatmas väga tõsine jehoova tunnistajate kohalolu. Kui tahad, võid poseerida pärdikutega. (Dannar Leitmaa) Aga pakutakse ka uhket tuviteenust. (Dannar Leitmaa) Fännid keskenduvad päikeselisel hommikul pigem söögikohtades ajaveetmisele ja esimestele õlledele. Üllataval kombel ei ole peopaiga kõrval olevad söögikohad hindu lakke ajanud. Kõigest mõnikümmend meetrit peaväravast asuvas söökla tüüpi söögikohast saab boršikausi näiteks napilt alla 50 eurosendi. Kui otsustada silma ja kõhutunde järgi, siis varahommikul on rohkem liikvel Real Madridi särke kandvad fännid. Tuju on kõigil hea ja mingeid intsidente näha pole olnud. Ka politseinikke on võrreldes eelmise aasta Cardiffi üliturvatud finaali vähem märgata. Politseinikke on näha suhteliselt vähe, kuid see ei tähenda, et neid poleks. (Dannar Leitmaa)

Fänniala puhul peab muidugi arvestama, et sealne valik on üsnagi sponsorite nägu - õlledest pakutakse ainult Heinekeni (hind 2 eurot), jookidest valitseb Pepsi toodang, kõikjalt on võimalik osta Laysi krõpse. Mõnevõrra loob mitmekülgsust söögitänav, kus võib näha ka täiesti reklaamivabu šašlõkiajajaid. Heinekeni, Pepsi ja Laysi siltide kõrval jääb silma ka uhke Gruusia lipuga šašlõkibaar. (Dannar Leitmaa)

Pea kõik telgid pakuvad jalgpallialast meelelahutust - alates vutitennisest kuni lauajalgpallini välja. Kõige populaarsem on mõistagi Meistrite liiga ajalugu pakkuv näitus-telk ja ametlik nännipood. Just viimane on koht, kus kohtab Kiievis kõige "euroopalikumaid" hindu, sest ühe ametliku t-särgi eest peaks välja käima 33 eurot. Kohalikke hindu arvestades on see üsna jõuline väljaminek. Samas rahvas ostab neid hea meelega. Hommikul on kontsertlava veel tühi, kuid õhtuti esinevad seal väidetavalt tuntud DJ-d ja muusikud. Reedeõhtune peaesineja oli Hollandi DJ Hardwell. Hommikul on laval vaikus, kuid päevakava ennustab kütet. (Dannar Leitmaa)