Peale kolme täna sõidetud kiiruskatset juhib Saksamaal sõidetaval rallil Opel Adam Cup klassis eestlane Karl Martin Volver, vahendab ralli.ee. Tema edu lähima konkurendi ees on 3,9 sekundit.

Ralli absoluutarvestuses on juhtpositsiooni haaranud soomlane Kalle Rovanperä, kelle edu lähima konkurendi ees on 34,5 sekundit ja vahe kolmanda kohaga on juba 44,2 sekundit.

Tänasel võistluspäeval on veel jäänud sõita 5 kiiruskatset. Hetkel on aga võistlejatel hoolduspaus ning järgmine katse algab meie aja järgi kell 13.07.