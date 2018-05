Jalgpalli Meistrite liiga finaaliks valmistuv Madridi Real tegi eile õhtul Kiievis kerge treeningu. Harjutuskorda olid kajastamas ka ajakirjanikud ning fotograafid ja ühe piltniku kulm sai tunda Cristiano Ronaldo löögi "viha". Portugallase sooritus tabas fotograafi kulmu, mis hakkas veritsema, kuid et ajakirjaniku näole taas naeratus tuua, kinkis vutiäss mehele oma trennijaki.

VIDEO 🎥: Cristiano Ronaldo gifts cameraman Lorenzana Prieto jacket after striking him with wayward shot.



• Cristiano saw what happened and immediately put his hands on his head in shock, then tried to make up for the accident. pic.twitter.com/ZyaKFvLg2D