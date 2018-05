Kolmekordse olümpiavõitja Katinka Hosszu ja tema ameeriklasest abikaasa/treeneri Shane Tusupi abielu on karidele jooksnud ning mees süüdistab ujujat petmises.

29aastane ungarlanna kirjutas Facebookis, et kahjuks ei suutnud nad Tusupiga oma erimeelsusi lahendada ning nende teed lähevad spordimaailmas lahku. Kas lahkuminek kandub ka eraellu, on jäänud selgusetuks, kuid paari abielu on varemgi väga kehvas seisus olnud ning mullu andis Hosszu sisse ka lahutuse, millega lõpuni siiski ei mindud.

Ka Tusup võttis sotsiaalmeedias sõna, kuid tema sedavõrd poliitiline polnud. Ameeriklane kirjutas Instagramis muuhulgas: "Hosszu on mind reetnud, kui ta magas oma treeningpartneri Daniel Dudasiga. Usun südamest, et Katinka ei armastanud mind kunagi, vaid armastas seda, kui väga ma talle pühendusin."