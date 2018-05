Kui mullu Sloveenia Euroopa korvpallimeistriks tüürinud Igor Kokoškovist sai tänavu esimene eurooplasest peatreener NBA klubi eesotsas, siis nüüd on õhus võimalus, et ka itaallane Ettore Messina pääseb NBA tiimi juhendajaks.

58aastane itaallane on Euroopa üks tunnustatumaid treenereid ning ta on olnud mitmete tugevate tiimide juhendaja: Messina käe all on mänginud nii Moskva CSKA, Madridi Real kui ka Bologna Virtus.

2014. aastast alates on Messina töötanud aga San Antonio Spursi abitreenerina. Kuid see tööots võib peabki lõppeda, sest Messinat pannakse ookeani taga paari Toronto Raptorsiga.

Messina on tänavu käinud tööintervjuudel ka Milwaukee Bucksi ja Charlotte Hornetsi juures, kuid klubid palkasid vastavalt Mike Budenholzeri ja James Borrego.