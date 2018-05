Tenniselegend Ilie Nastase jaoks polnud eilne päev paremate killast, sest politsei arreteeris mehe suisa kaks korda.

Esmalt vahistati 71aastane rumeenlane kell 04.45 hommikul, kuna teda kahtlustati purjus peaga auto juhtimises. Politseijaoskonnas selguski, et mees oli enne autorooli minekut alkoholi joonud, ehkki mundrikandjate sõnul oli juba arreteerimishetkel selge, et Nastase - ta ise ütles, et jõi kolm õlut - on purjus.

Mõned tunnid hiljem arreteeriti Nastase, sest ta sõitis rolleriga, kuigi mehel polnud ette näidata vastavat juhiluba. Ta viidi taas jaoskonda, kus talle määrati ligikaudu 200-eurone trahv, samuti võeti talt kolmeks kuuks ära autojuhtimisõigus.

Endine maailma esinumber Nastase võitis karjääri jooksul üksikmängus kaks Suure Slämmi turniiri. Paarismängus võitis ta suurturniiridelt kolm tiitlit. Lisaks on huvitav fakt, et Nastase oli 1973. aastal ATP tabeli esimene esinumber.