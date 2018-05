Vormel 1 sarja MM jätkub sel nädalavahetusel kihutamisega Monte Carlo tänavarajal. Parima stardikoha võitles välja Red Bulli piloot Daniel Ricciardo.

Ricciardo oli kiireim nii kõigil kolmel vabatreeningul kui ka kõigis kolmes kvalifikatsioonisõidus! Teise stardikoha sai Sebastian Vettel (Ferrari) ja kolmanda Lewis Hamilton (Mercedes). Mõistagi loodab Ricciardo homme töö edukalt lõpule viia.

RIC: "We've been quickest every session... I've done everything I can so far, let's finish it tomorrow" #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/uBPIR01S7s