"Ma pakun, et meie fänne on linnas 2:1 suhtega," arvab üks 'Pooli fänn.

"Klopp on vaieldamatult parim asi, mis Liverpooliga juhtuda sai. Ta on südamega asja juures ja tema meeskonna jalgpall on rokenroll! Ei, heavy metal!" ütleb teine Liverpooli fänn. "Ma loodan, et täna suudavad nad keskvälja kinni saada, siis on meil võimalus."

Ka Klavan saab kiita. Ehkki hoosiannat ei laulda, kuid vähemalt öeldakse, et Klavan on professionaal, kes on alati mängu juures südamega.