Sõdur, pomm kaenlas, ronib bussi peale, sätib ennast istuma ja asetab pommi ettevaatlikult põlvedele.

"Mis asi see on, mida te süles hoiate?" küsib bussijuht, kellele paistab lugu kahtlasena.

"Lõhkemata pomm," vastab sõdur. "Mul on käsk see linnast välja toimetada, kus ta kahjutuks tehakse."

"Hull, kes siis niisugust asja kätte võtab! Pommi koht on pagasi-ruumis!"