"Realis oli väga tore. Vastan fännidele, kes on mind alati toetanud, järgmise paari päeva jooksul. Tegime ajalugu ja praegu on tähistamise aeg," sõnas ründetuus pärast finaalmängu ning ajas nii pöördesse kogu vutimeedia.

Madridi Reali 13. Meistrite liiga võitu on natukene varjutanud nende portugallasest superstaari Cristiano Ronaldo sõnad, kes sõnas mängu järgselt, et talle meeldis klubis väga.

President Florentino Perez: "Küsige talt ise, ta jääb siia, sest tal on kehtiv leping."

Kapten Sergio Ramos: "Ma eeldan, et ta võttis niimoodi lihtsalt tänavuse hooaja kokku. Kui selle lause taga tõepoolest midagi on, peab ta sellele juba täna selgitusi andma. Ta on meie jaoks võtmemängija."