Meistrite liiga finaali üheks peategelaseks sai Liverpooli meeskonna väravavaht Loris Karius, kes tegi kaks ränka apsakat, mille toel Madridi Real ka 3:1 võidu teenis. Sakslane oli pärast finaalmängu mõistetavalt nördinud. "Ma ei tunne hetkel midagi. Kaotasin täna (eile - toim) oma meeskonna jaoks mängu ja tahan kõigi käest vabandust paluda. Minu vead läksid meile kalliks maksma," sõnas puurilukk. "Kui ma saaksin ajas tagasi minna, siis teeksin seda. Tunnen ennast kohutavalt. Tean, et vedasin täna (eile) meeskonda alt. Mul on hetkel väga keeruline olla, kuid selline see väravavahi elu ongi. Tuleb lihtsalt tugevamana püsti tõusta, aga need väravad maksid meile tiitli," jätkas ta.

Gareth Bale'i teise tabamuse kohta sõnas Karius, et pall mängis õhus palju vingerpusse. "See liikus palju. Ma üritasin seda püüda. Ilmselt oleks olnud ohutum see lihtsalt auti tõrjuda. Ma hindasin seda olukorda valesti," lausus kollkipper.

Milline oli meeleolu Liverpooli riietusruumist? "Pärast mängu tulid loomulikult kõik mind lohutama, kuid üldiselt valitses seal vaikus, sest kõik olid väga pettunud," sõnas Karius.