Oli, mis oli. Karius peab oma apsakad unustama ja tulevikule keskenduma. See aga tundub paganama raske – sellised vead on paratamatult karjääri defineerivad. Näiteks võib tuua Itaalia kunagise virtuoosi Roberto Baggio. Suurepärane mängija, aga esimesena meenub ikkagi tema penaltieksimus MMi finaalis.

„Karius on hea väravavaht, aga tal on veel palju õppida ja kasvada,“ mõtiskleb Pareiko. „Kui ta suudab siit august välja tulla, ootab teda suur tulevik. Kui ta hakkab end sõimama, siis… Kõik saavad aru, et ta eksis. Kui ta jääb Liverpooli, siis ta peab end tõestama ja näitama, et enam ta ei eksi. Kui ta langeb pingile ja talle ei anta võimalust, siis võib tekkida probleem, siis teda jäädaksegi meenutama, kui väravavahti, kes eksis finaalis ja kelle vead maksid tiitli.