Meistrite liiga finaali järel räägitakse palju Loris Karius kahest eksimusest, mis Liverpoolile tiitli maksid. Küll on mitmed vutifännid hämmingus Liverpooli meeste reaktsioonist pärast lõpuvilet.

"Jah, ta tegi kohutava mängu, kuid tiimikaaslaste klassi puudumine ongi põhjuseks, miks see meeskond karikat ei väärinud," säutsu teine.

"Vaene Karius. Ta jäeti lihtsalt murule nutma. Reali mehed läksid teda küll lohutama, kuid MITTE ÜKSKI Liverpooli mängija. Kahtlemata tema karjääri kõige hullem hetk," leidis kolmas.

Biitlite sünnilinnaklubi poolehoidjad on suures plaanis jagunenud kahte leeri. Ühed tunnevad Kariusele kaasa, teised tahaksid mehe kohe risti lüüa. Küll on paadunumad fännid šokeeritud just pallurite esmasest ükskõiksusest pärast lõpuvilet.

On ju Liverpooli meeskonna motoks "You'll never walk alone" (Sa ei kõnni kunagi üksi - toim), kuid ometi pidi puurilukk Kiievis pisaraid üksinda valama.