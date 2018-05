Kui esialgu prognoositi, et Meistrite liiga finaalis õlga vigastanud Mo Salah' mängupaus võib venida isegi kolme kuu pikkuseks, siis Egiptuse alaliit nii ei arva.

Avapoolajal välja vahetatud Salah lahkus eile mängult käsi lahases ning peatreener Jürgen Klopp polnud vahetult pärast kohtumist trauma osas eriti optimistlik. "See näeb tõsine välja. Lähme nüüd haiglasse röntgeni tegema, see on kas rangluu või õlg. Igal juhul ei näe see hea välja," sõnas sakslane siis.

Täna kirjutas Egiptuse jalgpalliliit oma ametlikult Twitterikontol, et nende hinnangul peaks Liverpooli ründetuus jalgpalli MMiks terveks saama. "Tunnustatud arst Dr. Mohammed Abu Ola on Liverpooli meditsiinilise personaliga ühenduses olnud, kes kinnitasid talle, et Salah on kahjustanud vaid õlasidemeid. Seega oleme optimistlikud, et ta saab MMil rahvuskoondist aidata," kulges postitus.