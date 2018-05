Lõuna-Eesti teedel peetud Tartu Rattaralli 135 km pikkusel põhidistantsil triumfeeris Karl Patrick Lauk (3:00.05). Tegu on esimese eestlasest Tartu Rattaralli võitjaga pärast 2013. aastat.

Veel 45 kilomeetrit enne lõppu oli ees 19liikmeline grupp, kuhu kuulus koguni üheksa eestlast. Sõidu otsustav äraminek toimus aga 33 kilomeetrit enne finišit, kui eraldus kuueliikmeline juhtgrupp: Rein Taaramäe, Alo Jakin, Karl Patrick Lauk, leedukas Darijus Dzervus, rootslane Jacob Eriksson ning venelane Eduard Vorganov. Need mehed jäidki lõpuni ette ning finišisirgel oli teistest üle mulluse Eestimaa velotuuri võitja, 21aastane Karl Patrick Lauk. Talle järgnesid Dzervus ning Eriksson. Jakin ja Taaramäe said vastavalt viienda ning kuuenda koha.

"Kindlasti on tegu üritusega, mille olen tahtnud kunagi elus ära võita. Enam-vähem võib nädalavahetusega rahule jääda, mingil määral on tegu lohutusauhinnaga pärast eilset (loe siit, kuidas kulmineerus Tour of Estonia), kus tegime kõik, mida suutsime, aga natuke jäi siiski puudu," rääkis Lauk.

Naiste konkurentsis saavutas oma esimese Tartu Rattaralli võidu Kelly Kalm (3:23.15). Teise koha sai Janelle Uibokand (+1.43) ning kolmandana lõpetas lätlanna Anastasija Krumina (+8.59).

Kokku registreeris 37. Tartu Rattaralli põhidistantsidele 3713 ratturit, neist 2035 lühemale, 56 km sõidule ning 1678 pikemale, 135 km distantsile.