Eile õhtul peetud Meistrite liiga finaal lõppes varakult Liverpooli superstaari Mohamed Salah´ jaoks. Avapoolaja keskel tõmbas Madridi Reali kaitsja Sergio Ramos egiptlase murule, misjärel viimane õlga vigastas ja väljakult lahkuma pidi. Kas hispaanlane vigastas vastast meelega või oli tegemist õnnetusega?

Liverpooli tegmisi kajastav Echo on teinud ülevaate, millised on inimeste arvamused. Enamik Liverpooli fänne on kindlad, et Ramos tegi seda meelega. Egiptuse meedia põhjal võib lausa arvata, et kogenud kaitsja on rahvavaenlane number üks.

Levib erinevaid seisukohti, kas Salah saab 14. juunil algavaks MMiks terveks või mitte. Osad allikad väidavad, et ründaja on valmis koondist täismahus aitama. Egiptuse riiklik ajaleht Youm7 on aga kindel, et avamatš Uruguaiga jääb tal kindlasti vahele.