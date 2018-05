Jalgrattur Rein Taaramäe ei suutnud kodus võidunälga kustuda. Eesti künkad pole mägironijale kaugeltki piisavad ja nii jäi tema nädalavahetuse parimaks tulemuseks Tartu rattaralli kuues koht. Vähemalt tõusis tänu Taaramäe mustale tööle esimeseks Karl Patrick Lauk.

Päev varem samuti Tartus lõppenud Eestimaa velotuuri võidu viis Poola Grzegorz Stepniak. Liskas Taaramäele ja Laugule ka Gert Jõeääre ja Alo Jakiniga täiendatud Eesti koondis oli konkurentidest pisut tugevam, aga Tartus oleks tordile kirsi asetamiseks vaja olnud kogenud sprinterit.

„Meie nii-öelda mägedeetapp on siin, aga mulle sellest ei piisa. Ühe korra üritasin tõusul juurde panna, aga jalas pole sellist võimsust, et ühe minuti jooksul eest ära spurtida. Vanemuise ja Jakobi mäed on sprinterlikud – mul oleks vaja, et tõusu lõpus oleks teistel kops koos ning siis saaksin hea hapnikutarbimise ja väikese lihasmassi ära kasutada. Sellist momenti ei tekkinud,“ analüüsis Prantsusmaal Direct Energie klubis profileiba teeniv Taaramäe.