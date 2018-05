Mainekal kümnevõistlusel Götzises parandas 20aastane Karel Tilga isiklikku rekordit koguni 600 punktiga – kogusumma 8101 andis tulevikumehele 11. koha. Ta tunnistas, et enne võistlust oli kerge pinge peal.

„Siin on kõik maailma tipud koos,“ mõtiskles Jaan Tiitsaare hoolealune. „Kui 100 meetrit oli joostud, tundsin end kindlamalt. Nägin, et ei pea selles seltskonnas enda tulemustega häbisse jääma.“

Üksikaladel püstitas 20aastane Tilga neli isiklikku tippmarki: 100 m jooksus 11,04, kuulitõukes 15.32, teivashüppes 4.70 ja odaviskes 69.25. „Kõige rohkem rõõmustas teivashüpe, see on olnud minu nõrkus. 4.70 on juba arvestatav tulemus. Loomulikult jäin rahule ka odaviskega,“ tõdes alavõidu noppinu, keda kimbutasid Götzises väiksed seljaprobleemid.

Tilga täitis EMi normi, praegu on tal eestlastest teine tulemus, Berliini pääsevad kolm parimat. „Arvan, et isegi sellise tulemusega ei saa end sada protsenti kindlalt tunda. Mõni mees pole hooaega alustanudki ja mõnel on lõppsõna ütlemata. Rõõmustada või kurvastada võib alles siis, kui saabub ametlik tähtaeg.“