Laupäeval nägi kogu jalgpallimaailm, et Liverpooli meeskonna nõrgim koht on väravavaht. Saatuse irooniana pidasid klubi esindajad just Meistrite liiga finaali eel läbirääkimisi just... väravavahi soetamise üle!

Turul on kuumaks kaubaks Luganski Zarja ja Ukraina koondise 19aastane puurivaht Andrei Lunin. Ukraina portaali zbirna.com andmetel kohtusid Liverpooli mänedžerid ühes Kiievi hotellis Zarja peadirektori Sergei Rafailoviga.

"Jah, oleme kohtunud kahe Inglismaa klubi – ma ei hakkaks nende nimesid veel nimetama – esindajatega," ütles Rafailov. Teine klubi, kellest juttu, on portaali teatel teine Liverpooli linna sats Everton!

Samuti on mängus Milano Inter ja Napoli ning neist viimasega ongi Rafailovi sõnul jõutud läbirääkimistel kõige kaugemale.