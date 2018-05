Inglismaa meedia andmetel soovivad Liverpooli jalgpalliklubi omanikud pärast Loris Kariuse krahhi laupäevases Meistrite liiga finaalis koheselt tugevdada väravavahi positsiooni ning mõtisklevad brasiillase Alisson Beckeri ostmisest.

Alissoni ostmiseks tehti Romale 50 miljoni euro suurune pakkumine juba talvise üleminekuakna ajal, kuid väidetavalt riputas Itaalia klubi mehele külge ligi 70miljonilise hinnasildi, kirjutas The Telegraph. Nüüd on aga asi läinud hoopis karmiks, Roma ei andvat meest - kel leping 2021. aastani - praegu ära vähem kui 100 miljoni eest. Ning soovijate seas on ka Meistrite liiga võitja Madridi Real.

Liverpool seisab dilemma ees, mis saab juhul, kui Romaga kokkuleppele ei jõuta. Peatreener Jürgen Klopp soovib enda käe alla nimelt Alissoni, nii nagu soovis keskkaitset täiendama ainult hollandlast Virgil van Dijki.