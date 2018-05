Telekanali Stavka TV jutusaates "Ebasportlik käitumine" teatas 21aastane kaunitar Kassatkina, et tal pole kaaslast ja süda on täiesti vaba. Milliste omadustega aga peab tema südant võita ihkav mees olema?

"Ta peab sisendama kindlust. Sõnas "kindlus" sisaldub väga palju, aga sa pead tundma, et tema on sinuga, sina temaga - ja kõik. Kui ta ka suhtleb mõne teise neiuga, pead olema 100 protsendi kindel, et nood on ainult sõbrad. Loomulikult tuleb inimest usaldada, sest kui keelata kellegagi suhtlemine, ei tähenda see enam suhteid, vaid mingit türmi.