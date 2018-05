Möödunud nädala laupäeval jätkus tuline võistlus Eesti e-spordis Gamerly Esports League'i vahendusel. Arvutimängu „Counter Strike: Global Offensive“ turniiri alustanud 32-st meeskonnast järele jäänud 8 tiimi tegid selgeks, kes on neist parim.

Stuudios jagasid muljeid ka kolm väga huvitavat külalist. Esimeseks neist oli investor ja visionäär Yrjö Ojasaar, kellega räägiti pikalt ja laialt erinevatel teemadel. Näiteks kui palju lihtsam on täna alustada ettevõtlusega ja kuidas oma idee ellu viia. Loomulikult räägiti ka e-spordist ning Yrjö leidis, et selle kasv on väga hea, kiites samas Gamerly ettevõtmist.

(Gamerly Entertainment)

Teiseks stuudiokülaliseks oli Carmen „Carms“ Peussa, kes on Eestis tuntud striimer. Striiminud on ta juba umbes 5 aastat ja teeb seda nüüd täiskohaga. Carmen soovitab inimestele, kes tahavad samuti striimima hakata, võtta asja rahulikult ja mitte teha seda valedel põhjustel. Oluline on nautida teekonda ja mitte keskenduda rahalisele aspektile.